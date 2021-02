Per Conte un futuro da deputato? L'ipotesi di candidarsi alle suppletive di Siena (Di martedì 9 febbraio 2021) Il futuro di Giuseppe Conte? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarà candidato alle elezioni suppletive della Camera, nel collegio uninominale di Siena, per il seggio lasciato vacante dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che si è dimesso da deputato del Pd a novembre scorso dopo essere stato eletto presidente di Unicredit. Il voto dovrebbe svolgersi in primavera; sarà il governo di Mario Draghi a decidere una data. L’ex premier – riferisce il Corriere – aveva considerato anche l’ipotesi di candidarsi a sindaco di Roma, ma ha poi virato verso il Collegio 12 della Toscana, Siena e trentacinque Comuni del circondario. Un posto che gli consentirà di “rimanere dentro il gioco della politica nazionale, andare in tv, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildi Giuseppe? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarà candidatoelezionidella Camera, nel collegio uninominale di, per il seggio lasciato vacante dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che si è dimesso dadel Pd a novembre scorso dopo essere stato eletto presidente di Unicredit. Il voto dovrebbe svolgersi in primavera; sarà il governo di Mario Draghi a decidere una data. L’ex premier – riferisce il Corriere – aveva considerato anche l’dia sindaco di Roma, ma ha poi virato verso il Collegio 12 della Toscana,e trentacinque Comuni del circondario. Un posto che gli consentirà di “rimanere dentro il gioco della politica nazionale, andare in tv, ...

riotta : Ci saranno tempo e spazio per giudicare i media e il consenso filogovernativi del Conte II, tv, talk show, giornali… - ricpuglisi : I bonus vacanze per poi lamentarsi della gente che va in vacanza. Il bonus cashless per lamentarsi della gente che… - borghi_claudio : Salvini incoerenteeee prima così - sirvius022 : Dopo essere stato trombato in ogni dove, Conte si ricicla e si candida per le suppletive alla Camere dei deputati n… - MoniShantiRani : RT @laramps: Ma se Conte si candida alla Camera, come pare voglia fare, per il seggio uninominale di Siena lasciato da Padoan, non verrà el… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Conte Tra Juve e Inter una lunga sfida che non terminerà stasera

In definitiva se il gap non s'è allargato è per la crescita enorme di Barella e Bastoni, per l'adattamento rapido di Hakimi, per le capacità migliorate di Lukaku e Lautaro. Inoltre Conte nell'arco ...

Governo, Draghi fissa l'agenda e vede il traguardo

...le dimissioni di Conte. Poi Leu, Italia viva, Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5s. Non è escluso un confronto con le parti sociali. A questo punto, il quadro dovrebbe essere chiaro per ...

Giuseppe Conte cosa farà? A Siena correrà alle elezioni suppletive per entrare alla Camera Corriere della Sera Diretta Juve-Inter ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Dopo il successo della gara d’andata, la Juve potrebbe vincere due gare consecutive di Coppa Italia contro l’Inter per la prima volta dal 1992, nei quarti di finale della competizione. La squadra di ...

Corsera - La Bella vale la finale

Su Corsera, "La Bella vale la finale". Juve e Inter si ritrovano per la terza volta in tre settimane. Il bilancio è di un successo per parte, oggi la sfida di ...

In definitiva se il gap non s'è allargato èla crescita enorme di Barella e Bastoni,l'adattamento rapido di Hakimi,le capacità migliorate di Lukaku e Lautaro. Inoltrenell'arco ......le dimissioni di. Poi Leu, Italia viva, Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5s. Non è escluso un confronto con le parti sociali. A questo punto, il quadro dovrebbe essere chiaro...Dopo il successo della gara d’andata, la Juve potrebbe vincere due gare consecutive di Coppa Italia contro l’Inter per la prima volta dal 1992, nei quarti di finale della competizione. La squadra di ...Su Corsera, "La Bella vale la finale". Juve e Inter si ritrovano per la terza volta in tre settimane. Il bilancio è di un successo per parte, oggi la sfida di ...