Pensione, da febbraio possibile richiedere il cedolino per e-mail: come fare (Di martedì 9 febbraio 2021) Da questo mese è possibile richiedere il cedolino della Pensione tramite email: la procedura su come bisogna fare Dal 4 febbraio scorso è possibile ricevere il cedolino Pensione tramite email. Ad annunciarlo è stata l’Inps con un comunicato ufficiale sul proprio sito. Presentato anche il servizio online MyInps, dove vengono messi in contatto gli utenti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Da questo mese èildellatramite e: la procedura subisognaDal 4scorso èricevere iltramite e. Ad annunciarlo è stata l’Inps con un comunicato ufficiale sul proprio sito. Presentato anche il servizio online MyInps, dove vengono messi in contatto gli utenti L'articolo proviene da Inews.it.

Jonovan32835379 : RT @ilgiornale: Cedolino pensione inviato tramite posta elettronica: ecco che cosa cambia - Italia_Notizie : La rivoluzione sulle pensioni: l'assegno ora si controlla così - ilgiornale : Cedolino pensione inviato tramite posta elettronica: ecco che cosa cambia - PavliukArkhyp : Vicino di casa che sta lavorando con il garage aperto con il reggaeton in sottofondo, è un over 70 in pensione ed è febbraio?? -