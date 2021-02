Pellè e il rigore sbagliato con la Germania, la compagna: «Era consapevole, ma…» (Di martedì 9 febbraio 2021) Viky Varga è tornata indietro nel tempo parlando del rigore sbagliato dal suo compagno Graziano Pellè contro la Germania Viky Varga, compagna di Graziano Pellè, ospite nella trasmissione Tiki Taka ha svelato vari retroscena sulla carriera del neo attaccante del Parma parlando anche del rigore sbagliato dal calciatore contro la Germania agli Europei del 2016. rigore Germania – «Se sapevo che Pellé avrebbe sbagliato il rigore in Nazionale all’Europeo? Non giudicherei mai nessuno. È un uomo incredibile, lui è positivo. Era consapevole di aver sbagliato. Ma se sono arrivati a giocare quella partita è anche merito suo». JUVENTUS ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Viky Varga è tornata indietro nel tempo parlando deldal suo compagno Grazianocontro laViky Varga,di Graziano, ospite nella trasmissione Tiki Taka ha svelato vari retroscena sulla carriera del neo attaccante del Parma parlando anche deldal calciatore contro laagli Europei del 2016.– «Se sapevo che Pellé avrebbeilin Nazionale all’Europeo? Non giudicherei mai nessuno. È un uomo incredibile, lui è positivo. Eradi aver. Ma se sono arrivati a giocare quella partita è anche merito suo». JUVENTUS ...

