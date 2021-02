Pattinaggio artistico, Finali Gran Premio Italia 2021: importante test per Grassl e Rizzo in vista dei Mondiali (Di martedì 9 febbraio 2021) La gara della specialità individuale maschile sarà, senza dubbio, uno dei piatti forti delle Finali del Gran Premio Italia 2021, la competizione interna di Pattinaggio artistico ideata dalla FISG per ovviare alle ripetute cancellazioni del calendario internazionale dettate dall’emergenza sanitaria; questo fine settimana infatti sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo andrà in scena una sfida ad altissimo livello, densa di significato soprattutto in vista della rassegna iridata di Stoccolma (Svezia), regolarmente pianificata dal 22 al 28 marzo 2021. Il pattinatore più temuto sarà certamente Daniel Grassl, fino a questo momento il leader indiscusso del movimento azzurro; il diciottenne altoatesino, vincitore non solo ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) La gara della specialità individuale maschile sarà, senza dubbio, uno dei piatti forti delledel, la competizione interna diideata dalla FISG per ovviare alle ripetute cancellazioni del calendario internazionale dettate dall’emergenza sanitaria; questo fine settimana infatti sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo andrà in scena una sfida ad altissimo livello, densa di significato soprattutto indella rassegna iridata di Stoccolma (Svezia), regolarmente pianificata dal 22 al 28 marzo. Il pattinatore più temuto sarà certamente Daniel, fino a questo momento il leader indiscusso del movimento azzurro; il diciottenne altoatesino, vincitore non solo ...

