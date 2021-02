"Particolari che per decenza non riportiamo". Ormone impazzito, scatta le censura: cosa esce dalla bocca di Tommaso Zorzi, roba estrema (Di martedì 9 febbraio 2021) Rinchiusi nella casa del Grande Fratello Vip ormai dal 14 settembre. Quella che si concluderà all'inizio di marzo è l'edizione più lunga nella storia del reality di Canale 5. Insomma, un record per Alfonso Signorini. La fine dello show è infatti stata posticipata in più di una occasione: si pensi che i concorrenti erano entrati nella casa di Cinecittà immaginando di terminare la loro esperienza prima della fine del 2020 (alcuni di loro infatti, tra cui Elisabetta Gregoraci, hanno deciso di abbandonare prima del termine e dopo aver scoperto dei vari prolungamenti). Tra chi ha vissuto male l'estensione del GfVip, come è noto a chi segue il reality, c'è Tommaso Zorzi, uno degli inquilini più amati e seguiti, dato in lizza per la vittoria finale e il cui futuro televisivo sembra già una certezza (pare anche all'imminente Isola dei Famosi di Ilary ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Rinchiusi nella casa del Grande Fratello Vip ormai dal 14 settembre. Quella che si concluderà all'inizio di marzo è l'edizione più lunga nella storia del reality di Canale 5. Insomma, un record per Alfonso Signorini. La fine dello show è infatti stata posticipata in più di una occasione: si pensi che i concorrenti erano entrati nella casa di Cinecittà immaginando di terminare la loro esperienza prima della fine del 2020 (alcuni di loro infatti, tra cui Elisabetta Gregoraci, hanno deciso di abbandonare prima del termine e dopo aver scoperto dei vari prolungamenti). Tra chi ha vissuto male l'estensione del GfVip, come è noto a chi segue il reality, c'è, uno degli inquilini più amati e seguiti, dato in lizza per la vittoria finale e il cui futuro televisivo sembra già una certezza (pare anche all'imminente Isola dei Famosi di Ilary ...

