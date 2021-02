Parma, Cyprien è un nuovo giocatore gialloblù: le ultime da Collecchio (Di martedì 9 febbraio 2021) Wylan Cyprien è ufficialmente un giocatore del Parma. L’obbligo di riscatto dal Nizza è scattato nella giornata di domenica in occasione del match contro il Bologna. Al club francese andranno 7 milioni e mezzo. Riscatto Cyprien, il Parma dovrà sborsare 7,5 milioni al Nizza Il Parma ha acquisito ufficialmente la proprietà del cartellino di Wylan Cyprien. L’obbligo di riscatto deciso dal Nizza in fase di trattativa, infatti, è scattato domenica, in occasione del match contro il Bologna. Più nello specifico, l’accordo prevedeva il riscatto automatico al primo minuto giocato dalla squadra a febbraio. Il club gialloblù dovrà ora versare 7,5 milioni di euro nelle casse del Nizza, rispettando così gli accordi presi ad ottobre in concomitanza con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Wylanè ufficialmente undel. L’obbligo di riscatto dal Nizza è scattato nella giornata di domenica in occasione del match contro il Bologna. Al club francese andranno 7 milioni e mezzo. Riscatto, ildovrà sborsare 7,5 milioni al Nizza Ilha acquisito ufficialmente la proprietà del cartellino di Wylan. L’obbligo di riscatto deciso dal Nizza in fase di trattativa, infatti, è scattato domenica, in occasione del match contro il Bologna. Più nello specifico, l’accordo prevedeva il riscatto automatico al primo minuto giocato dalla squadra a febbraio. Il clubdovrà ora versare 7,5 milioni di euro nelle casse del Nizza, rispettando così gli accordi presi ad ottobre in concomitanza con ...

