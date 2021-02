Parma, arrivato il transfer per Pellè: sarà a disposizione per il Verona (Di martedì 9 febbraio 2021) Buone notizie per il Parma di Roberto D’Aversa: è arrivato il transfer per Graziano Pellè che sarà a disposizione per il Verona Ottime notizie per il Parma di Roberto D’Aversa: è arrivato il transfer per Graziano Pellè, che sarà a disposizione per il match di lunedì sera contro il Verona. Era solo una formalità, ma il transfer è arrivato nelle scorse ore a Collecchio, rendendo di fatto utilizzabile l’esperto attaccante. Un ulteriore rinforzo offensivo per provare a sbloccare la vena realizzativa dei crociati, che con sole 14 reti realizzate finora in campionato sono il peggiore attacco della Serie A. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Buone notizie per ildi Roberto D’Aversa: èilper Grazianocheper ilOttime notizie per ildi Roberto D’Aversa: èilper Graziano, cheper il match di lunedì sera contro il. Era solo una formalità, ma ilnelle scorse ore a Collecchio, rendendo di fatto utilizzabile l’esperto attaccante. Un ulteriore rinforzo offensivo per provare a sbloccare la vena realizzativa dei crociati, che con sole 14 reti realizzate finora in campionato sono il peggiore attacco della Serie A. Leggi su ...

napolista : Buffon non deferito per la bestemmia in Inter-Juve: audio poco chiaro Il portiere però sarà giudicato dalla FIGC pe… - DotMaxG72 : @The__Musti Milan Roma mi fece incazzare di brutto. Ovviamente anche la partita con tanti titolari fuori contro la… - DiegoCarloni4 : @Kyle_J_Krause Presente ho molta fiducia in lei e nel parma,ma ora è arrivato il momento di farsi sentire,largo hai… - stevartusi : @gts9_ Il comportamento di #Cassano al Real Madrid (alimentare e professionale) è una conseguenza. Conseguenza che… - belthe89 : @pisto_gol Ormai vedete rigori ovunque,senza vedere le azioni.Avete sempre il milan in bocca,il napoli..1società ch… -