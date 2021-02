Palmira | ritrovato il corpo di Khaled al Asaad decapitato dell’Isis

Leggi su zon

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ildialè stato rinvenuto sepolto ad est di. Fu giustiziato dall’Isis per non aver rivelato la posizione di alcuni importanti reperti archeologici Le spoglie del “martire di” sono state rinvenute ad est della città, sepolte nella sabbia. Si tratta dial, il custode dell’antica città romana che nel 2015 è stato rapito, torturato ed infine ucciso dagli uomini del Califfato., archeologo siriano, all’epoca 80enne, aveva nascosto in un luogo sicuro centinaia di statue dall’inestimabile valore archeologico, prima che sopraggiungessero gli uominia devastare e depredare i reperti. Fu per questo rapito e torturato nell’intento di fargli confessare ...