Palestre | piscine e scuole di danza verso la riapertura ma con nuove regole | le misure

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 9 febbraio 2021) Da tempo ormai nel nostro paese si chiede ladellee dellema non solo. Con l’Italia quasi totalmente in zona gialla, sono molti gli imprenditori e i dipendenti dellee di altri luoghi in cui si può svolgere sport, a chiedere delle riaperture, seppur nel rispetto delle. Ed è per questo motivo che il Governo insieme al CTS, per dare fiato a un settore in forte crisi, starebbe pensando a possibili soluzioni per permettere di ricominciare, anche se chiaramente, non tutto potrà essere come prima. Si sta studiando la possibilità di riaprire lema con dellemolto rigide, lo stesso discorso vale per le. Buone notizie anche per ledi. E’ chiaro ...