Palestre e piscine ripartenza a scaglioni: come e quando (Di martedì 9 febbraio 2021) È una partenza a scaglioni quella che porta alla riapertura degli impianti sportivi. Prima gli sport individuali, poi quelli di squadra e alla fine quelle di contatto. Per riaprire palestre e piscine bisogna andare in quest'ordine secondo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico. La data potrebbe essere il 6 marzo, il primo giorno dopo la scadenza del Dpcm attualmente in vigore che tiene chiusi anche cinema e teatri. Dovrebbe essere il nuovo governo a fare un eventuale nuovo decreto con le regole per la gestione del Covid.

