Palestre e piscine, Confcommercio: “La metà dei centri sportivi di Roma rischia di chiudere” (Di martedì 9 febbraio 2021) “La metà dei centri sportivi di Roma rischia di chiudere. Gli altri potrebbero fare la stessa fine se non riaprono dal 5 marzo”. L’appello di Confcommercio Sport delinea il dramma che sta vivendo il settore. Da mesi Palestre e piscine sono chiuse, gli sport da contatto banditi, così come gli allenamenti di qualsiasi tipo al chiuso. Resistono, con difficoltà, solo i centri sportivi con ampi spazi all’aperto. Si sono reinventati per far fronte all’emergenza, ma anche in quel caso il numero dei soci e degli iscritti è drasticamente calato. Non sorprende quindi che gli incassi nazionali del settore siano crollati del 90 per cento. E a farne le spese sono anche i lavoratori dello sport: 140 mila ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021) “Ladeididi. Gli altri potrebbero fare la stessa fine se non riaprono dal 5 marzo”. L’appello diSport delinea il dramma che sta vivendo il settore. Da mesisono chiuse, gli sport da contatto banditi, così come gli allenamenti di qualsiasi tipo al chiuso. Resistono, con difficoltà, solo icon ampi spazi all’aperto. Si sono reinventati per far fronte all’emergenza, ma anche in quel caso il numero dei soci e degli iscritti è drasticamente calato. Non sorprende quindi che gli incassi nazionali del settore siano crollati del 90 per cento. E a farne le spese sono anche i lavoratori dello sport: 140 mila ...

