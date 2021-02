Palermo, l’addio di Di Piazza e la pandemia: Mirri mette il club in vendita. La situazione (Di martedì 9 febbraio 2021) "Mirri mette il Palermo in vendita ma garantisce tutti i suoi impegni".Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punti i riflettori sul futuro del Palermo FC. Un approccio con l’universo del calcio professionistico più problematico e tormentato del previsto. Una serie di criticità di varia natura, alcune oggettivamente preventivabili ed altre imprevedibili, che hanno complicato non poco il percorso del Palermo di Hera Hora. Errori sul piano programmatico e gestionale, valutazioni non del tutto illuminate in materia di calciomercato, l’incubo Covid-19. Nascono da qui le difficoltà."Il Palermo è in vendita e c'è anche la base d'asta su cui trattare: 15 mln di euro e per Mirri l'opzione di mantenere la gestione della ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) "ilinma garantisce tutti i suoi impegni".Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punti i riflettori sul futuro delFC. Un approccio con l’universo del calcio professionistico più problematico e tormentato del previsto. Una serie di criticità di varia natura, alcune oggettivamente preventivabili ed altre imprevedibili, che hanno complicato non poco il percorso deldi Hera Hora. Errori sul piano programmatico e gestionale, valutazioni non del tutto illuminate in materia di calciomercato, l’incubo Covid-19. Nascono da qui le difficoltà."Ilè ine c'è anche la base d'asta su cui trattare: 15 mln di euro e perl'opzione di mantenere la gestione della ...

