Paganese | ritorna il portiere Baiocco | contratto fino al 2021

Si tratta di un ritorno per il portiere classe '89, che già la scorsa stagione ha difeso la porta della, totalizzando 24 presenze.... così come accadde i 3 novembre 2019, il Catania di Giuseppe Raffaelein terra campana per ... 1977 - 78:- Catania 1 - 1 (Serie C) 1978 - 79:- Catania 5 - 1(Serie C1)* 2015 - ...PAGANI - La Paganese, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato "che in data odierna ha raggiunto l’accordo con il calciatore Paolo Baiocco, che ha firmato un contratto che ...Il rinvio di Paganese-Catania fa slittare ancora il ritorno in campo dei rossazzurri. Occasione per continuare a svuotare l’infermeria in vista del prossimo impegno, fissato per sabato 13 febbraio all ...