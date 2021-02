Paganese | rinforzo per la porta | ufficiale il ritorno di Baiocco

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Pagani (Sa) – Laha comunicato l’ingaggio di Paolo. Il portiere romano torna a vestire la maglia azzurrostellata a distanza di una stagione. Lo scorso anno aveva totalizzato 28 presenze in campionato prima di trasferirsi al Perugia, dove non ha trovato spazio per poi svincolarsi., che in carriera ha militato anche con Siracusa, Reggina, Matera, Arezzo, Foindi, Pescara e Livorno, si è legato allafino al prossimo 30 giugno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

