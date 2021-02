Opel Combo e-Life - La monovolume passa alle batterie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con la nuova Combo e-Life la Opel ha voluto unire la praticità della monovolume con le peculiarità propulsione elettrica. La carrozzeria è proposta in due taglie da 4,4 e 4,75 metri con cinque o sette posti, mentre il powertrain è quello da 136 CV e 260 Nm già utilizzato da altri modelli del gruppo PSA. Le prime consegne sono previste in autunno, ma i prezzi non sono ancora stati resi noti. 280 km di autonomia. Secondo la Casa, con le batterie da 50 kWh è possibile percorrere fino a 280 km nel ciclo Wltp, con la possibilità di recuperare l'80% della carica in 30 minuti dalle colonnine pubbliche a 100 kW. A bordo sono inoltre previsti caricatori da 7,4 o 11 kW per l'utilizzo delle wallbox. La capacità di traino di 750 kg aggiunge ulteriore flessibilità di utilizzo, mentre le prestazioni ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con la nuovae-laha voluto unire la praticità dellacon le peculiarità propulsione elettrica. La carrozzeria è proposta in due taglie da 4,4 e 4,75 metri con cinque o sette posti, mentre il powertrain è quello da 136 CV e 260 Nm già utilizzato da altri modelli del gruppo PSA. Le prime consegne sono previste in autunno, ma i prezzi non sono ancora stati resi noti. 280 km di autonomia. Secondo la Casa, con leda 50 kWh è possibile percorrere fino a 280 km nel ciclo Wltp, con la possibilità di recuperare l'80% della carica in 30 minuti dcolonnine pubbliche a 100 kW. A bordo sono inoltre previsti caricatori da 7,4 o 11 kW per l'utilizzo delle wallbox. La capacità di traino di 750 kg aggiunge ulteriore flessibilità di utilizzo, mentre le prestazioni ...

