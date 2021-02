Olsen: “Voglio rimanere all’Everton, miglioro ogni giorno che passa” (Di martedì 9 febbraio 2021) Robin Olsen, attuale portiere dell’Everton ma di proprietà della Roma, in una intervista al sito ufficiale delle Toffes ha confermato la sua intenzione di rimanere a Liverpool anche il prossimo anno: “Voglio rimanere qui ma non dipende da me. Sapevo che avrei avuto la concorrenza con Jordan, ma ho visto che se mi alleno bene, ho le mie possibilità e se gioco bene, ne avrò di più. Jordan è davvero un bravo ragazzo e allenarmi con un grande portiere mi fa migliorare. Uno deve voler migliorarsi ogni giorno e sento che sto migliorando sempre con l’Everton. Abbiamo un fantastico gruppo di portieri, possiamo scherzare ma quando è il momento di allenarsi tutti si concentrano: l’ambiente è estremamente professionale e devi concentrarti al massimo”. Il paragone con la Serie A: “In Italia è più ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Robin, attuale portiere dell’Everton ma di proprietà della Roma, in una intervista al sito ufficiale delle Toffes ha confermato la sua intenzione dia Liverpool anche il prossimo anno: “qui ma non dipende da me. Sapevo che avrei avuto la concorrenza con Jordan, ma ho visto che se mi alleno bene, ho le mie possibilità e se gioco bene, ne avrò di più. Jordan è davvero un bravo ragazzo e allenarmi con un grande portiere mi fa migliorare. Uno deve voler migliorarsie sento che sto migliorando sempre con l’Everton. Abbiamo un fantastico gruppo di portieri, possiamo scherzare ma quando è il momento di allenarsi tutti si concentrano: l’ambiente è estremamente professionale e devi concentrarti al massimo”. Il paragone con la Serie A: “In Italia è più ...

