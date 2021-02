Nuovo polo della Polizia a Napoli, stanziati, 1,3 milioni: via al bando (Di martedì 9 febbraio 2021) Incarico professionale per i lavori di costruzione del Nuovo polo della Polizia di Stato – Cittadella della sicurezza a Napoli. L’Agenzia del Demanio appalta il servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del Nuovo polo del ministero dell’Interno presso l’immobile demaniale della caserma Boscariello in via Miano 189. Il valore della gara è di 1.309.135 euro. Il bando, che rimane aperto fino al 25 febbraio, sarà assegnato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021) Incarico professionale per i lavori di costruzione deldi Stato – Cittasicurezza a. L’Agenzia del Demanio appalta il servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione deldel ministero dell’Interno presso l’immobile demanialecaserma Boscariello in via Miano 189. Il valoregara è di 1.309.135 euro. Il, che rimane aperto fino al 25 febbraio, sarà assegnato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

