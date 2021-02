Nuovo Dpcm: coprifuoco allungato, apertura serale ristoranti, cinema e teatri. Le ipotesi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 febbraio 2021 - Conto alla rovescia per sapere se da lunedì 15 febbraio scade il divieto di spostamento tra regioni, previsto con decreto legge del 14 gennaio. Sulla carta dovrebbe essere ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 febbraio 2021 - Conto alla rovescia per sapere se da lunedì 15 febbraio scade il divieto di spostamento tra regioni, previsto con decreto legge del 14 gennaio. Sulla carta dovrebbe essere ...

GiocoNews_it : St. Vincent, #Casinò in attesa del Governo Draghi e del nuovo Dpcm - guidoferrario2 : Un nuovo articolo 'Il pub Halloween vince un primo round nella battaglia legale contro i dpcm… - germanshepard8 : RT @totofanatici: Di Nuovo #Lockdown Totò - Peppino - 'E Ho detto Tutto!!' #Dpcm #RETWEEET, #seguimi su #twitterr facciamo conoscere a… - GnamTasty : RT @ItaliaaTavola: Il 15 febbraio gli impianti in zona gialla potrebbero riaprire in due casi: se il nuovo Governo si fiderà del parere pos… - ItaliaaTavola : Il 15 febbraio gli impianti in zona gialla potrebbero riaprire in due casi: se il nuovo Governo si fiderà del parer… -