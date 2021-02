"Non vorrei che Berlusconi...". Se anche Padellaro demolisce il grillino Travaglio: al "Fatto", divorzio in diretta tv (Di martedì 9 febbraio 2021) Una "crisi in famiglia", quella che si consuma al Fatto Quotidiano. Già, perché Antonio Padellaro, ospite a L'aria che tira di Myrta Merlino in onda su La7, prende una posizione diametralmente opposta a quella del suo direttore, Marco Travaglio, "ideologo" M5s e capo-ultrà di Giuseppe Conte, il premier "disarcionato". Dalla Merlino si ragionava sull'appoggio di cui potrebbe godere Draghi e, nello specifico, si ragionava sulle prossime mosse del M5s, chiamato allo scivolosissimo e pericolosissimo voto sulla piattaforma Rousseau relativo proprio all'appoggio a questo governo. "Volevo dire solo questo - spiega Padellaro -. Attenzione, in questo momento il M5s ha delle ambasce perché deve votare sulla piattaforma Rousseau. Non vorrei che la presenza così importante di Silvio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Una "crisi in famiglia", quella che si consuma alQuotidiano. Già, perché Antonio, ospite a L'aria che tira di Myrta Merlino in onda su La7, prende una posizione diametralmente opposta a quella del suo direttore, Marco, "ideologo" M5s e capo-ultrà di Giuseppe Conte, il premier "disarcionato". Dalla Merlino si ragionava sull'appoggio di cui potrebbe godere Draghi e, nello specifico, si ragionava sulle prossime mosse del M5s, chiamato allo scivolosissimo e pericolosissimo voto sulla piattaforma Rousseau relativo proprio all'appoggio a questo governo. "Volevo dire solo questo - spiega-. Attenzione, in questo momento il M5s ha delle ambasce perché deve votare sulla piattaforma Rousseau. Nonche la presenza così importante di Silvio ...

trash_italiano : Io vorrei solo ricordarvi che abbiamo fatto entrare questa Alessia per parlare con Zenga SENZA ALCUN MOTIVO VALIDO… - Alfio_Marchini : #NonelArena non vorrei essere un pasdaran di @GuidoCrosetto ma non posso che sottolineare la lucidità di un liberal… - IlContiAndrea : #Amadeus conferma Elodie, Matilda De Angelis e Naomi. 'Su venerdì abbiamo una idea mentre sabato non vorrei avere O… - Sabbathicus : Seguito @andreapurgatori ieri, presto sempre attenzione a quello che presenta anche se non condivido tutto, fossi u… - hug_me_jd : RT @Eli_Sly: Io vi vorrei ricordare che Tommaso Zorzi, (25 anni) Si mise in piedi, davanti a 15 sconosciuti e li chiamò FALSI, perché duran… -