"Non mi prenderete mai". Gli sfottò agli agenti poi la fuga, ma per Mirko Oro finisce male (Di martedì 9 febbraio 2021) Novella Toloni L'imprenditore deve scontare sei anni di carcere ma era fuggito all'estero, continuando però a rimanere attivo sui social network dove ostentava ricchezza e sbeffeggiava le forze dell'ordine "Maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai". Così Mirko Rosa, alias Mirko Oro, si prendeva gioco delle forze dell'ordine italiane sui social network pur sapendo di avere un mandato di cattura europeo sulla testa. L'imprenditore milanese, ex proprietario di una catena di "Compro oro" in provincia di Varese e condannato a sei anni di carcere per cumulo di condanne, è stato tradito proprio dalla sua voglia di apparire. I militari sono riusciti a intercettarlo in Svizzera grazie al tracciamento della posizione del suo cellulare e l'uomo è finito in manette dopo una latitanza durata alcuni mesi. nodo 1726968 ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) Novella Toloni L'imprenditore deve scontare sei anni di carcere ma era fuggito all'estero, continuando però a rimanere attivo sui social network dove ostentava ricchezza e sbeffeggiava le forze dell'ordine "Maresciallo sprecate soldi, non mimai". CosìRosa, aliasOro, si prendeva gioco delle forze dell'ordine italiane sui social network pur sapendo di avere un mandato di cattura europeo sulla testa. L'imprenditore milanese, ex proprietario di una catena di "Compro oro" in provincia di Varese e condannato a sei anni di carcere per cumulo di condanne, è stato tradito proprio dalla sua voglia di apparire. I militari sono riusciti a intercettarlo in Svizzera grazie al tracciamento della posizione del suo cellulare e l'uomo è finito in manette dopo una latitanza durata alcuni mesi. nodo 1726968 ...

CdT_Online : Era ricercato dallo scorso 21 gennaio - Su TikTok sbeffeggiava le forze dell’ordine: «Non mi prenderete mai» - RedazioneLaNews : #Milano Sbeffeggia i carabinieri su Tiktok: 'Non mi prenderete'. Mirko Rosa arrestato in Svizzera - AnsaLombardia : Latitante, su Tik Tok sbeffeggia CC, arrestato in Svizzera. Ex imprenditore 'Mirko Oro', 'non mi prenderete mai...'… - Vincenz60682500 : RT @carlaruocco1: Il breve video di un latitante che sbeffeggia i Carabinieri su #TikTok. Prende in giro i militari dicendo: 'Maresciallo s… - abissi3 : RT @carlaruocco1: Il breve video di un latitante che sbeffeggia i Carabinieri su #TikTok. Prende in giro i militari dicendo: 'Maresciallo s… -