"Non abbiamo vaccini per loro": l'allarme dell'immunologa su bimbi e adolescenti (Di martedì 9 febbraio 2021) Francesca Galici Le varianti modificano l'andamento dell'epidemia ma i vaccini non sono ancora somministrabili sotto i 16 anni: il monito di Antonella Viola L'epidemia di coronavirus sta cambiando. Nei Paesi più avanti rispetto a noi nel programma vaccinale, in particolare Israele e Regno Unito, si nota una riduzione dei contagi nelle fasce di età coinvolte dalle vaccinazioni ma un aumento nei bambini, come ha spiegato Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova. Ospite di 'Buongiorno' su Sky Tg24, l'esperta ha presentato un quadro non rassicurante dell'andamento epidemico, soprattutto perché per il momento non sono ancora stati rilasciati vaccini adeguati per i soggetti under 16 e le varianti si stanno rapidamente diffondendo nel nostro Paese. "In Inghilterra ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) Francesca Galici Le varianti modificano l'andamento'epidemia ma inon sono ancora somministrabili sotto i 16 anni: il monito di Antonella Viola L'epidemia di coronavirus sta cambiando. Nei Paesi più avanti rispetto a noi nel programma vaccinale, in particolare Israele e Regno Unito, si nota una riduzione dei contagi nelle fasce di età coinvolte dalle vaccinazioni ma un aumento nei bambini, come ha spiegato Antonella Viola,'università di Padova. Ospite di 'Buongiorno' su Sky Tg24, l'esperta ha presentato un quadro non rassicurante'andamento epidemico, soprattutto perché per il momento non sono ancora stati rilasciatiadeguati per i soggetti under 16 e le varianti si stanno rapidamente diffondendo nel nostro Paese. "In Inghilterra ...

