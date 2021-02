Noemi | il ritorno a Sanremo | la nuova donna cantata nel brano “Glicine”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 9 febbraio 2021)sarà in gara al 71° Festival dicon il. Grande emozione per l’artista che torna sul palco dell’Ariston dopo tre anni e dopo una piccola rivoluzione, personale e musicale. Ilè scritto dalla giovane e talentuosa Ginevra Lu, Francesco Fugazza, Trattoli e Dario Faini, che ne ha curato anche la produzione con il suo team di producer chiamato Dorado Inc. e i Muut. Cosìtorna sul palco dell’Ariston forte di un rinnovamento profondo che l’ha portata a esplorare sonorità diverse, colori inediti della sua voce e collaborare con nuovi autori come Ginevra. Classe 1993, Ginevra è una delle cantautrici più promettenti dellascena, un connubio unico di raffinatezza, sensibilità e freschezza che ha saputo tradurre in ...