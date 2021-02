No a Draghi almeno da 20 parlamentari M5s, parla il grillino Cabras: «Ma non lasceremo il Movimento» – L’intervista (Di martedì 9 febbraio 2021) Saranno almeno 20 i parlamentari grillini che voteranno no o si asterranno il giorno della fiducia al governo Mario Draghi. Lo anticipano diversi partecipanti al V Day: No governo Draghi, pochi minuti prima dell’inizio della riunione dei cosiddetti “frondisti” del Movimento. Non chiamateli, però, dibattistiani: «Siamo un insieme composito, con piccoli sottogruppi che hanno riferimenti diversi», dice un deputato che interverrà sul palco virtuale di Zoom. La scelta tra “no” e astensione, però, sarà chiara dopo l’esito della votazione su Rousseau: «Molti di noi credono che l’affluenza degli iscritti sarà bassa. L’esito è scontato, seguirà la linea dei vertici di partito, ma se voteranno poche persone potremo far leva sulla partecipazione per spiegare la nostra contrarietà», conclude. ... Leggi su open.online (Di martedì 9 febbraio 2021) Saranno20 igrillini che voteranno no o si asterranno il giorno della fiducia al governo Mario. Lo anticipano diversi partecipanti al V Day: No governo, pochi minuti prima dell’inizio della riunione dei cosiddetti “frondisti” del. Non chiamateli, però, dibattistiani: «Siamo un insieme composito, con piccoli sottogruppi che hanno riferimenti diversi», dice un deputato che interverrà sul palco virtuale di Zoom. La scelta tra “no” e astensione, però, sarà chiara dopo l’esito della votazione su Rousseau: «Molti di noi credono che l’affluenza degli iscritti sarà bassa. L’esito è scontato, seguirà la linea dei vertici di partito, ma se voteranno poche persone potremo far leva sulla partecipazione per spiegare la nostra contrarietà», conclude. ...

