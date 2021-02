Nike: le scarpe di Obama in vendita a 25 mila dollari (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 12 Febbraio, sul sito Sotheby’s, sarà possibile acquistare per 25 mila dollari uno degli unici due esemplari esistenti al mondo di un paio di Nike Hyperdunk molto speciali: quella che Nike donò a Barack Obama! Barack Obama è stato il 44esimo presidente degli Stati Uniti, servendo il paese con ben due mandati per un totale di 8 anni. Durante la sua leadership, però, l’uomo ha spesso espresso il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 12 Febbraio, sul sito Sotheby’s, sarà possibile acquistare per 25uno degli unici due esemplari esistenti al mondo di un paio diHyperdunk molto speciali: quella chedonò a Barack! Barackè stato il 44esimo presidente degli Stati Uniti, servendo il paese con ben due mandati per un totale di 8 anni. Durante la sua leadership, però, l’uomo ha spesso espresso il Articolo completo: dal blog SoloDonna

VioBebe : Sono passata da 5 minuti a 5 secondi per mettere le scarpe! ???? Easy no?! #FlyEase #Nike @Nike - Giorgheil : @Lii_dia_ Io voglio sapere il valore economico della roba che deturpa.. ??Povere Nike. Neanche le scarpe sono salve.?? - prelemix : RT @martasmkcsv: @Soleil_stasi io uguale quando vedo scarpe nike e calze adidas - Lilliflo : RT @steilpodcaster: Le preghiere di tutti noi che abbiamo distrutto scarpe su scarpe solo perché troppo pigri per slacciarle e riallacciarl… - steilpodcaster : Le preghiere di tutti noi che abbiamo distrutto scarpe su scarpe solo perché troppo pigri per slacciarle e riallacc… -