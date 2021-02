"Niente vaccino a chi ha avuto il Covid". L'infettivologo: molti effetti collaterali (Di martedì 9 febbraio 2021) Il professor Galli: "Chi è stato infettato possiede già una memoria immunologica. Basta con i piani vaccinali talebani" Leggi su quotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Il professor Galli: "Chi è stato infettato possiede già una memoria immunologica. Basta con i piani vaccinali talebani"

blanclm : @Tamara_gp @macesari @w_andreazza @matteosalvinimi @Bertolaso_Guido Mi permetto di dissentire, mia figlia lavora co… - Troy97935837 : #quartarepubblica un certo Jonas Salk andare ha vedere chi è?! Il vaccino lo ha donato non ha voluto niente poteva… - skywalker_iv : RT @_8Debora_: MESSICO: EFFETTI AVVERSI DA “VACCINO” COVID VACCINATO IERI, STAVA BENISSIMO, ED OGGI GUARDA COME STA QUESTO POVERO DISGRAZI… - aanddrreaa : RT @_8Debora_: MESSICO: EFFETTI AVVERSI DA “VACCINO” COVID VACCINATO IERI, STAVA BENISSIMO, ED OGGI GUARDA COME STA QUESTO POVERO DISGRAZI… - RominaGiovanno1 : RT @_8Debora_: MESSICO: EFFETTI AVVERSI DA “VACCINO” COVID VACCINATO IERI, STAVA BENISSIMO, ED OGGI GUARDA COME STA QUESTO POVERO DISGRAZI… -