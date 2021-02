Nicola Magrini Aifa | Da Pasqua vaccineremo 10 mln di italiani al mese

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) “Dain avanti potremmo essere in grado di vaccinare 10 milioni di cittadini e più al”. Sarà quindi aprile ildi svolta nella campagna di vaccinazione di massa in Italia, secondo le previsioni di, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco () al Corriere della Sera. Per quel tempo ci saranno altri vaccini. “Ci aspettiamo che non tardi il vaccino di Johnson&Johnson il cui dossier è in corso di valutazione presso Ema” spiega, che rassicura su AstraZeneca. “Il farmaco di AstraZeneca è comunque registrato per tutti, anche per gli anziani, e la produzione di anticorpi è stata dimostrata in tutte le fasce d’età. Non bisogna essere diffidenti”, anche se “in attesa di dati certi noi suggeriamo che tutti gli anziani (sopra i 65 ...