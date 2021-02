Netflix in arrivo la funzione che salva sonno, corrente e anche le maratone tv notturne (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra le tante cose che Netflix sa essere, c'è anche il ruolo di ninna nanna del 21 ° secolo: capita spesso di addormentarsi nel corso di una lunga maratona tv e ci si disconnette molto difficilmente. Molti degli utenti usano la piattaforma con un preciso sistema anti-insonnia: quando vogliono addormentarsi, si piazzano a letto o sul divano, schiacciano play su una delle loro serie preferite e lasciano che Morfeo faccia il resto come e quando vuole. Il problema è che una volta addormentati, gli episodi continuano a susseguirsi uno dopo l'altro fino a esaurimento. Ne derivano due svantaggi: tornare all'ultimo fotogramma a cui i neuroni stavano ancora prestando attenzione è una bella impresa quando ci svegliamo, il più delle volte abbiamo esaurito la batteria di smartphone/tablet/portatile a causa della lunga riproduzione di filmati. Qualcosa però sta ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra le tante cose chesa essere, c'èil ruolo di ninna nanna del 21 ° secolo: capita spesso di addormentarsi nel corso di una lunga maratona tv e ci si disconnette molto difficilmente. Molti degli utenti usano la piattaforma con un preciso sistema anti-insonnia: quando vogliono addormentarsi, si piazzano a letto o sul divano, schiacciano play su una delle loro serie preferite e lasciano che Morfeo faccia il resto come e quando vuole. Il problema è che una volta addormentati, gli episodi continuano a susseguirsi uno dopo l'altro fino a esaurimento. Ne derivano due svantaggi: tornare all'ultimo fotogramma a cui i neuroni stavano ancora prestando attenzione è una bella impresa quando ci svegliamo, il più delle volte abbiamo esaurito la batteria di smartphone/tablet/portatile a causa della lunga riproduzione di filmati. Qualcosa però sta ...

