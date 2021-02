Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”: trama e cast (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono partite le riprese di “Guida astrologica per cuori infranti”, la nuova serie italiana di Netflix co-diretta dall’attrice e scrittrice Michela Andreozzi. Protagonista è Alice Bassi, interpretata da Claudia Gusmano. La serie è tratta dal romanzo di Silvia Zucca. Sono iniziate le riprese di “Guida astrologica per cuori infranti”, la nuova serie originale italiana Netflix creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Prodotta da Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono partite le riprese di “per”, la nuova serie italiana dico-diretta dall’attrice e scrittrice Michela Andreozzi. Protagonista è Alice Bassi, interpretata da Claudia Gusmano. La serie è tratta dal romanzo di Silvia Zucca. Sono iniziate le riprese di “per”, la nuova serie originale italianacreata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Prodotta da Articolo completo: dal blog SoloDonna

