Netflix, a breve l'apertura della sede a Roma: più produzioni italiane in arrivo (Di martedì 9 febbraio 2021) La sede di Netflix a Roma entrerà a breve in funzione, e il programma prevede già un raddoppiamento delle produzioni italiane per la piattaforma streaming. Il 2021 segnerà l'apertura di una sede a Roma per il gigante dello streaming Netflix, ma darà anche il via a tante nuove produzioni italiane realizzate e distribuite dalla celebre piattaforma. Come riporta anche Variety, infatti, nella seconda parte dell'anno dovremmo assistere finalmente all'annunciata apertura degli uffici Romani della compagnia, situati nelle vicinanze dell'ambasciata americana in Via Veneto. Qui, un ristretto numero di impiegati (destinato tuttavia a crescere) ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021) Ladientrerà ain funzione, e il programma prevede già un raddoppiamento delleper la piattaforma streaming. Il 2021 segnerà l'di unaper il gigante dello streaming, ma darà anche il via a tante nuoverealizzate e distribuite dalla celebre piattaforma. Come riporta anche Variety, infatti, nella seconda parte dell'anno dovremmo assistere finalmente all'annunciatadegli ufficinicompagnia, situati nelle vicinanze dell'ambasciata americana in Via Veneto. Qui, un ristretto numero di impiegati (destinato tuttavia a crescere) ...

RiccardoCascia4 : @zarcozilesi Perche’ ora sta studiando il regolamento per evitare 23 sostituzioni e di mettere 15 giocatori in camp… - PizzyBoom : Breve storia triste: Netflix mi notifica che è appena uscita una nuova serie #CittaInvisibile. Incuriosito, provo a… - philthemvsic : Opinione non richiesta ma vi straaaaaconsiglio una serie su netflix, si chiama followers.... ha pochi episodi di br… - doninside : In compenso non apro Netflix da un bel pezzo... E guardando le prossime uscite di febbraio non so quanto lo farò a breve - FantasieFine : Breve guida a come supportare il #blog in maniera TOTALMENTE GRATUITA. #blogger #support #tvserie #tvtime #Netflix… -