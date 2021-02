Natura e animali, rifugio dalle nevrosi: a Ferrara le opere di Ligabue (Di martedì 9 febbraio 2021) BOLOGNA – Un uomo rifugge gli altri uomini, preferendo gli animali, che finiscono per diventare una rappresentazione di se stesso. Un pittore autodidatta che dipinge le sue nevrosi e il suo disagio, partendo da luoghi che conosce, le montagne svizzere e la pianura padana del reggiano, per poi inoltrarsi nella giungla e in Siberia che non ha mai visto, ma che riesce a illustrare unendo una straordinaria fantasia a immagini osservate sui libri. Tra le mostre che si può tornare a visitare nell’Emilia-Romagna ‘gialla’ c’è “Ligabue, una vita d’artista” a Palazzo Diamanti a Ferrara, un’occasione per poter ammirare non solo quadri, ma anche disegni e sculture – sorprendenti – che arrivano da collezioni private. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) BOLOGNA – Un uomo rifugge gli altri uomini, preferendo gli animali, che finiscono per diventare una rappresentazione di se stesso. Un pittore autodidatta che dipinge le sue nevrosi e il suo disagio, partendo da luoghi che conosce, le montagne svizzere e la pianura padana del reggiano, per poi inoltrarsi nella giungla e in Siberia che non ha mai visto, ma che riesce a illustrare unendo una straordinaria fantasia a immagini osservate sui libri. Tra le mostre che si può tornare a visitare nell’Emilia-Romagna ‘gialla’ c’è “Ligabue, una vita d’artista” a Palazzo Diamanti a Ferrara, un’occasione per poter ammirare non solo quadri, ma anche disegni e sculture – sorprendenti – che arrivano da collezioni private.

