Nardella visita la BSP Pharmaceuticals | dove si producono anticorpi monoclonali Eli Lilly

(Di martedì 9 febbraio 2021) FIRENZE – Da Firenze a Latina, dove il sindaco Dario Nardella ha visitato il sito produttivo della BSP Pharmaceuticals, dove è in corso la preparazione, per la distribuzione su scala globale, del primo anticorpo monoclonale neutralizzante Covid-19 della Eli Lilly. L’azienda farmaceutica americana “è una grande impresa e ha la sede europea proprio alle porte di Firenze, a Sesto Fiorentino“. Con loro, spiega il primo cittadino, “abbiamo una buona collaborazione istituzionale e siamo contenti che sia protagonista di questo filone della ricerca che ha portato alla possibilità di distribuire anche in Italia il farmaco monoclonale”. Così “stando alle informazioni che ho acquisito da medici e scienziati, questo tipo di cura può dare dei risultati molto positivi in termini di efficacia non solo dal punto di vista medico-farmacologico, ma anche da quello economico”, perché “il costo che il sistema sanitario sostiene con i posti letto degli ospedali è di gran lunga più alto di quello di una cura che può essere un ottimo strumento da affiancare al vaccino”.