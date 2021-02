Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra: il comunicato (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Napoli ha comunicato che i tamponi effettuati al gruppo squadra sono risultati tutti negativi: ecco la nota del club Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso nota la negatività di tutti i membri del gruppo squadra dopo il tampone effettuato stamane. Di seguito il tweet del club azzurro. ? tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/4e5fhBesTS — Official SSC Napoli (@sscNapoli) February 9, 2021 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Ilhache ialsono risultati: ecco la nota del club Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha reso nota latà dii membri deldopo il tampone effettuato stamane. Di seguito il tweet del club azzurro. ?al Covid-19 iquesta mattina ai componenti del. ? #ForzaSempre pic.twitter.com/4e5fhBesTS — Official SSC(@ssc) February 9, 2021 Leggi su ...

