Napoli, rapina in pizzeria durante l'orario di lavoro: "Non si può andare avanti" (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Una pizzeria è stata derubata da alcuni malviventi durante una sera di lavoro. Il tutto è accaduto in una pizzeria di Afragola ed è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza del locale. Oltre alla cassa hanno portato via anche gli effetti personali del proprietario e del personale della pizzeria. Un chiaro messaggio di quanto sia difficile in questo momento tenere a bada i malfattori che in epoca covid sembrano essersi rinvigoriti. La polizia e le forze dell'ordine in generale dovrebbero certamente controllare maggiormente il territorio. Gli agenti sono troppo spesso dispiegati male in alcune zone. Lo scorso week end per esempio, al centro storico di Napoli, c'erano diverse pattuglie ferme a piazza del Gesù mentre nei ...

