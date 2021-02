Napoli, possibile San Valentino con tanto di nevicata (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il week end di San Valentino potrebbe regalare a tutti gli innamorati una dolce sorpresa, il vento Burian, proveniente dalla lontana Siberia, potrebbe far nevicare anche in territorio partenopeo. Di certo non saranno felici tutti quelli che avevano previsto di andare a mangiare fuori o di passare una giornata all’aria aperta, con tutti i limiti del caso legati al coronavirus ovviamente. Sicuramente però sarà un San Valentino speciale per chi ama il freddo e la neve. Un evento che sul nostro territorio si è verificato in pochissime occasioni e che potrebbe scaldare i cuori degli innamorati. L’ultima nevicata a Napoli risale al febbraio del 2018 quando almeno 3 centimetri di soffice neve ricoprirono la città. Un po’ come quelle del febbraio del 1956 e del gennaio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il week end di Sanpotrebbe regalare a tutti gli innamorati una dolce sorpresa, il vento Burian, proveniente dalla lontana Siberia, potrebbe far nevicare anche in territorio partenopeo. Di certo non saranno felici tutti quelli che avevano previsto di andare a mangiare fuori o di passare una giornata all’aria aperta, con tutti i limiti del caso legati al coronavirus ovviamente. Sicuramente però sarà un Sanspeciale per chi ama il freddo e la neve. Un evento che sul nostro territorio si è verificato in pochissime occasioni e che potrebbe scaldare i cuori degli innamorati. L’ultimarisale al febbraio del 2018 quando almeno 3 centimetri di soffice neve ricoprirono la città. Un po’ come quelle del febbraio del 1956 e del gennaio ...

