Napoli | i convocati | c’è Fabian Ruiz Insigne | “Benvenuto Costanzo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La società ha diramato, tramite tweet, la lista dei. Finalmente si rivedrà lo spagnolo. Assieme a lui anche due volti nuovi:e Zedadka.ha giocato la sua ultima partita con ilormai un mese fa. Era lo scorso 10 gennaio quando scese in campo con la maglia azzurra nella vittoria esterna di Udine per 2-1. Il gol invece gli manca addirittura dal 29 novembre nel 4-0 contro la Roma.però non è l’unica sorpresa per ilche domani affronterà l’Atalanta nella gara di ritorno di Coppa Italia dopo lo scialbo 0-0 dell’andata. Assieme a lui infatti sono statianche due giovani ...