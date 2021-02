Napoli, genitori disoccupati chiedono raccolta fondi per figlio malato di cuore (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Massimiliano, il piccolo bambino di soli 7 mesi affetto dalla sindrome di Barth è stato nuovamente ricoverato al Monaldi a soli pochi giorni da un delicato intervento nella quale gli è stato impiantato un cuore artificiale. L’intervento però non è riuscito a risolvere tutti i problemi del bimbo. Si tratta di un sistema temporaneo in attesa di un nuovo cuore vero. In questo lasso di tempo però si va incontro a tante difficoltà. C’è bisogno di un costante monitoraggio e continui interventi oltre alle tante trasfusioni di sangue. A tal proposito Lia e Gianpaolo, i genitori di Massimiliano avevano lanciato l’appello ai donatori con lo stesso gruppo sanguigno del piccolo. Purtroppo però i guai non arrivano mai soli. Gianpaolo ha infatti ha perso il lavoro a causa della pandemia. Lavorava ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Massimiliano, il piccolo bambino di soli 7 mesi affetto dalla sindrome di Barth è stato nuovamente ricoverato al Monaldi a soli pochi giorni da un delicato intervento nella quale gli è stato impiantato unartificiale. L’intervento però non è riuscito a risolvere tutti i problemi del bimbo. Si tratta di un sistema temporaneo in attesa di un nuovovero. In questo lasso di tempo però si va incontro a tante difficoltà. C’è bisogno di un costante monitoraggio e continui interventi oltre alle tante trasfusioni di sangue. A tal proposito Lia e Gianpaolo, idi Massimiliano avevano lanciato l’appello ai donatori con lo stesso gruppo sanguigno del piccolo. Purtroppo però i guai non arrivano mai soli. Gianpaolo ha infatti ha perso il lavoro a causa della pandemia. Lavorava ...

ErsiliaDe1 : @LinoGuanciale Grazie E' uno sceneggiato pieno di magia umanità e bellezza mi ricorda i miei genitori nati negli an… - infoitinterno : Napoli, i genitori chiedono il ritorno alla Dad: «Paura per i nostri figli» - mayabug2 : Napoli, i genitori chiedono il ritornoalla Dad: «Paura per i nostri figli» - frchildren : RT @ConiBambini: A #Napoli si torna nelle “Face Zone” del progetto #FACE con laboratori gratuiti per bambini, genitori e nonni. L'obiettivo… -