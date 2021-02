Napoli, Gattuso: la finale di Coppa Italia come segno di pace? (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Napoli di Gennaro Gattuso pensa fortemente alla finale di Coppa Italia. La seconda in due anni. Obiettivo: bissare il successo dello scorso anno ottenuto ai calci di rigore contro la Juventus di Maurizio Sarri. Per giocarsi, nuovamente, l’ultimo atto della competizione nazionale, i partenopei dovranno portare all’ombra del Vesuvio un risultato utile capace di garantire l’accesso alla finalissima: basterebbe un pareggio con goal o, ovviamente, una vittoria in trasferta. Tra i partenopei e gli ultimi novanti minuti c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, nella gara di andata, ha strappato un pareggio (0-0) che ha lasciato tutto in bilico. Ottenendo la finale, il mister degli azzurri potrebbe zittire i brusii che si sono generati attorno alla sua figura: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildi Gennaropensa fortemente alladi. La seconda in due anni. Obiettivo: bissare il successo dello scorso anno ottenuto ai calci di rigore contro la Juventus di Maurizio Sarri. Per giocarsi, nuovamente, l’ultimo atto della competizione nazionale, i partenopei dovranno portare all’ombra del Vesuvio un risultato utile cadi garantire l’accesso alla finalissima: basterebbe un pareggio con goal o, ovviamente, una vittoria in trasferta. Tra i partenopei e gli ultimi novanti minuti c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, nella gara di andata, ha strappato un pareggio (0-0) che ha lasciato tutto in bilico. Ottenendo la, il mister degli azzurri potrebbe zittire i brusii che si sono generati attorno alla sua figura: ...

