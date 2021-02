Napoli | 64enne muore in isolamento domiciliare | familiari denunciano ritardo del 118

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo cardiopatico e positivo al covid è morto a causa di un malore a Torre del Greco mentre era in. Iil possibileda parte dei mezzi del 118. Si tratta di un uomo di 64 anni quello che ha perso la vita a Torre del Greco. Iloltre al covid aveva anche alcune patologie pregresse che si sono poi aggravate in questi ultimi giorni. Già dalla mattina l’uomo avrebbe accusato delle difficoltà respiratorie. Per questo motivo ihanno subito richiesto l’intervento dei sanitari. Intervento che però è arrivato solo quando era troppo tardi. La polizia porterà avanti le indagini per verificare lo svolgersi degli eventi, come riporta la Voce di ...