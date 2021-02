Myanmar | la protesta sfida i divieti della legge marziale

(Di martedì 9 febbraio 2021) La polizia usa idranti e spara proiettili di gomma contro i manifestanti in piazza per il quarto giorno consecutivo nonostante le minacce di repressione

La polizia usa idranti e spara proiettili di gomma contro i manifestanti in piazza per il quarto giorno consecutivo nonostante le minacce di repressioneNaypyidaw, 09 feb 13:30 - Il golpe di queste ore, dunque, appare legato al timore dei vertici militari di perdere influenza sulla vita politica del Paese. Eppure,...(LaPresse) Sale la tensione in Birmania tra le forze dell'ordine e i manifestanti dopo il colpo di stato dei militari che una settimana fa hanno deposto il ...Il futuro del Myanmar è tornato a essere una grande incognita. Il golpe militare, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, ha fatto precipitare di nuovo il paese nell'incertezza. Lunedì 8 febbraio ...