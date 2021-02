Mutazioni Brca, la proposta: “Nuovo nome, riguardano anche gli uomini” (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – Arriva dalle pagine di ‘Nature’ la proposta di rinominare la sindrome del cancro ereditario della mammella e dell’ovaio. Bernardo Bonanni, direttore della Divisione di Prevenzione e Genetica e Coordinatore dell’High Risk Center dello IEO di Milano, ha spiegato all’associazione Mutagens, intervistato da Antonella Sparvoli, il senso di questa proposta “che potrebbe avere importanti implicazioni anche per gli uomini e per altri organi”. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – Arriva dalle pagine di ‘Nature’ la proposta di rinominare la sindrome del cancro ereditario della mammella e dell’ovaio. Bernardo Bonanni, direttore della Divisione di Prevenzione e Genetica e Coordinatore dell’High Risk Center dello IEO di Milano, ha spiegato all’associazione Mutagens, intervistato da Antonella Sparvoli, il senso di questa proposta “che potrebbe avere importanti implicazioni anche per gli uomini e per altri organi”.

QUESTA settimana, nella newsletter di Salute Seno (qui i link per iscriversi gratuitamente) parliamo di familiarità per il tumore al seno. E del fatto che no, non ci sono solo le mutazioni BRCA. Molto probabilmente di quelle avrete già sentito parlare: BRCA1 e BRCA2 sono due geni che, se mutati, aumentano di molto il rischio di ammalarsi di tumore al seno e dell'ovaio (e di ...

