Musei romani: al Macro, otto mostre compongono 'Il Museo per l'Immaginazione Preventiva' (Di martedì 9 febbraio 2021) È una struttura editoriale a farsi musa e modello per il Museo per l'Immaginazione Preventiva , programma di Luca Lo Pinto, direttore artistico del Macro, che trasforma gli ambienti del Macro, appunto,... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021) È una struttura editoriale a farsi musa e modello per ilper l', programma di Luca Lo Pinto, direttore artistico del, che trasforma gli ambienti del, appunto,...

CDQLOstiense : Musei romani: da Pompei indagata al Colosseo fino a Napoleone ai Mercati di Traiano, la storia si mette in mostra… - songase975 : RT @leggoit: Musei romani: da Pompei indagata al Colosseo fino a Napoleone ai Mercati di Traiano, la storia si mette in mostra https://t.co… - leggoit : Musei romani: da Pompei indagata al Colosseo fino a Napoleone ai Mercati di Traiano, la storia si mette in mostra - fuskiko : RT @aAnnanka: @claudio_2022 @il buttiamo giù il colosseo ,i fori,i musei capitolini perchè riguardano gli antichi romani che fanno il salut… - ombrysan : RT @aAnnanka: @claudio_2022 @il buttiamo giù il colosseo ,i fori,i musei capitolini perchè riguardano gli antichi romani che fanno il salut… -