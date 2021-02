Muore nella sua azienda agricola: l’incredibile incidente (Di martedì 9 febbraio 2021) L’uomo è scivolato cadendo nella macchina operatrice. Una incredibile tragedia che ha scosso l’intera comunità. Vigili del fuoco (Facebook)Un terribile incidente, una morte sul lavoro capitata nell’azienda di casa. Siamo a Grado in Friuli, Roberto Sain, 59enne stava lavorando presso la sua azienda agricola quando all’improvviso è scivolato nella macchina operatrice presente li in azienda. La caduta tra le lame e la morte atroce. I soccorsi arrivati tempestivamente, vigili del fuoco ed operatori sanitari nulla hanno potuto fare per salvare la vita dell’uomo, ormai compromessa irrimediabilmente dall’incredibile incidente. L’uomo lascia moglie e due figli, una famiglia distrutta che non riesce a capacitarsi di come una ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021) L’uomo è scivolato cadendomacchina operatrice. Una incredibile tragedia che ha scosso l’intera comunità. Vigili del fuoco (Facebook)Un terribile, una morte sul lavoro capitata nell’di casa. Siamo a Grado in Friuli, Roberto Sain, 59enne stava lavorando presso la suaquando all’improvviso è scivolatomacchina operatrice presente li in. La caduta tra le lame e la morte atroce. I soccorsi arrivati tempestivamente, vigili del fuoco ed operatori sanitari nulla hanno potuto fare per salvare la vita dell’uomo, ormai compromessa irrimediabilmente dal. L’uomo lascia moglie e due figli, una famiglia distrutta che non riesce a capacitarsi di come una ...

marcoDeAmicis : RT @marioadinolfi: Con Franco Marini muore l’ultimo segretario del Ppi che provò a far contare un partito autonomo di ispirazione cristiana… - MariMario1 : RT @aciapparoni: 9 febbraio '83, a soli 20 anni muore, ucciso a sprangate, Paolo #DiNella. Il suo omicidio è un punto di non ritorno: pure… - Isabella00089 : RT @ferrarisergio4: pioggia battente il buio già ovunque, nella forza del tempo un pensiero non muore, finche potrò dare qualcosa resterò f… - Blackskorpion4 : RT @aciapparoni: 9 febbraio '83, a soli 20 anni muore, ucciso a sprangate, Paolo #DiNella. Il suo omicidio è un punto di non ritorno: pure… - AAnnibale : Quando un anziano muore, non muoiono con lui tutte le azioni – buone e cattive – che ha fatto durante la vita. Rest… -