Municipio XIII | nasce nuovo Centro per Famiglie con progetto ‘Percorsi’

GiusCastagnetta : Foto appena pubblicata @ Municipio Roma XIII Aurelio - TuttoQuaNews : RT @Lopinionista: Edilizia scolastica a Roma, gli interventi nel Municipio XIII - Lopinionista : Edilizia scolastica a Roma, gli interventi nel Municipio XIII - demajoandrea : RT @13Azione: Questo progetto è sul tavolo del gruppo di Azione del Municipio XIII, affinché dal Ground Zero dell'Auditorium Albergotti si… - Secondowelfare : I #PUC dovrebbero essere utilizzati dai #Comuni per l'attivazione dei beneficiari del #RedditoDiCittadinanza, ma so… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio XIII

RomaDailyNews

Lo dichiara Giuseppina Castagnetta, Presidente del. "Abbiamo destinato, negli ultimi 2 anni, 8 milioni di euro per rendere più funzionali, sicure e accoglienti le scuole del nostro ...Lo dichiara Giuseppina Castagnetta, presidente deldi Roma. "Abbiamo destinato, negli ultimi 2 anni, 8 milioni di euro per rendere piu' funzionali, sicure e accoglienti le scuole del ...Santori-Picone: Al via #raggiontour su problemi dimenticati da M5s - "Un luogo simbolo a quartiere per denunciare i tanti problemi mai affrontati da ...ROMA – “Lo stato di degrado in cui versavano le nostre scuole hanno richiesto interventi importanti. Abbiamo impegnato ingenti fondi per la manutenzione ...