Movimento “Free Britney”: le star insieme per la Spears (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo l’uscita del suo documentario, “Framing Britney Spears”, molte star hanno iniziato a interrogarsi sullo stato di salute di quest’ultima. Secondo molti, infatti, la popstar sarebbe “ostaggio” del padre, attualmente suo tutore. Tra le star che hanno supportato il Movimento, abbiamo Sarah Jessica Parker, l’attrice e cantante Bette Midler e Courtney Love. Si legge sul profilo dei Garbage: “Stiamo guardando il documentario ‘Framing Britney Spears’ e dobbiamo dire che c’è qualcosa di molto strano. Sta succedendo qualcosa di molto sbagliato“. Anche le colleghe Kacey Musgraves e Hayley Williams hanno espresso la loro indignazione. Britney sarebbe controllata dal padre 24 ore su 24, e Instagram sembrerebbe il solo luogo dove ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo l’uscita del suo documentario, “Framing”, moltehanno iniziato a interrogarsi sullo stato di salute di quest’ultima. Secondo molti, infatti, la popsarebbe “ostaggio” del padre, attualmente suo tutore. Tra leche hanno supportato il, abbiamo Sarah Jessica Parker, l’attrice e cantante Bette Midler e Courtney Love. Si legge sul profilo dei Garbage: “Stiamo guardando il documentario ‘Framing’ e dobbiamo dire che c’è qualcosa di molto strano. Sta succedendo qualcosa di molto sbagliato“. Anche le colleghe Kacey Musgraves e Hayley Williams hanno espresso la loro indignazione.sarebbe controllata dal padre 24 ore su 24, e Instagram sembrerebbe il solo luogo dove ...

iagotta : RT @andrewpasq: Mi è stato chiesto di dire la mia sul movimento #FreeBritney, leggete l'articolo! Grazie a @Informa_re per avermi dato lo s… - brunolovesbrit : RT @andrewpasq: Mi è stato chiesto di dire la mia sul movimento #FreeBritney, leggete l'articolo! Grazie a @Informa_re per avermi dato lo s… - meantvobe : RT @andrewpasq: Mi è stato chiesto di dire la mia sul movimento #FreeBritney, leggete l'articolo! Grazie a @Informa_re per avermi dato lo s… - britneybspear : RT @andrewpasq: Mi è stato chiesto di dire la mia sul movimento #FreeBritney, leggete l'articolo! Grazie a @Informa_re per avermi dato lo s… - claudiastweets_ : RT @andrewpasq: Mi è stato chiesto di dire la mia sul movimento #FreeBritney, leggete l'articolo! Grazie a @Informa_re per avermi dato lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Free Tutte le celebrities che supportano Britney dopo la messa in onda del nuovo documentario

... dal movimento Free Britney alla conservatorship a cui Britney è sottoposta dal 2008 e che non le permetterebbe di vivere liberamente. Leggi anche 'Framing Britney Spears': a rovinarle la vita siamo ...

Stanno insieme dal 2016 e lui sogna un futuro insieme

Il documentario è anche la legittimazione del movimento Free Britney " nato dai fan anni fa a supporto della loro eroina prigioniera. Un'onda che ieri ha incluso anche molte star, schierati al suo ...

Un documentario racconta i retroscena del movimento Free Britney Yahoo Finanza Movimento “Free Britney”: le star insieme per la Spears

Dopo l’uscita del suo documentario, “Framing Britney Spears”, molte star hanno iniziato a interrogarsi sullo stato di salute di quest’ultima. Secondo molti, infatti, la popstar sarebbe “ostaggio” del ...

"Framing Britney Spears", di cosa parla il documentario che fa discutere

LOS ANGELES - Negli scorsi giorni è stato pubblicato il documentario del New York Times "Framing Britney Spears", che racconta dall'ascesa della pop star al movimento "Free Britney". Il lungometraggio ...

... dalBritney alla conservatorship a cui Britney è sottoposta dal 2008 e che non le permetterebbe di vivere liberamente. Leggi anche 'Framing Britney Spears': a rovinarle la vita siamo ...Il documentario è anche la legittimazione delBritney " nato dai fan anni fa a supporto della loro eroina prigioniera. Un'onda che ieri ha incluso anche molte star, schierati al suo ...Dopo l’uscita del suo documentario, “Framing Britney Spears”, molte star hanno iniziato a interrogarsi sullo stato di salute di quest’ultima. Secondo molti, infatti, la popstar sarebbe “ostaggio” del ...LOS ANGELES - Negli scorsi giorni è stato pubblicato il documentario del New York Times "Framing Britney Spears", che racconta dall'ascesa della pop star al movimento "Free Britney". Il lungometraggio ...