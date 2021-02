Morto Franco Marini | una vita fra sindacato e politica Aveva 87 anni

Agenzia_Ansa : E' morto Franco #Marini, aveva 87 anni. Politico e sindacalista, segretario generale della #Cisl, poi presidente de… - chedisagio : È morto Franco Marini. Già segretario Cisl, segretario del Ppi e candidato de facto alla presidenza della Repubblic… - ilpost : È morto Franco Marini, ex presidente del Senato e ministro del Lavoro: aveva 87 anni - gabrieppe5stars : RT @confundustria: È morto Franco Marini, di Renzi disse : - mariamacina : RT @Arturo_Parisi: .@PLCastagnetti È morto Franco Marini. Quanti ricordi Quanti! Mi hanno obiettato che non era marsicano Ma fu sicuramente… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Franco

Lo ricorda come un grande italiano, Instancabile combattente per i diritti dei lavoratori, anche Nicola Zingaretti - La notizia della morte diMarini è stata data dall'amico Pierluigi ...Marini èa causa del corona virus. Recentemente era stato ricoverato, in gravi condizioni. Non ha superato la crisi. Sindacalista di primo piano, fino ad essere segretario generale della ...Il lavoro e la politica. Per un ricordo alle tante battagle sindacali in cui è stato impegnato. "La Cisl campania si unisce al dolore della famiglia di Franco Marini, per la scomparsa di un grande sin ...Roma, 9 feb. (LaPresse) - "La morte di Franco Marini mi addolora profondamente. Rivolgo un pensiero di grande vicinanza ai familiari e a quanti hanno ...