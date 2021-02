Morto Franco Marini | sindacalista ed ex presidente del Senato e ministro del Lavoro

(Di martedì 9 febbraio 2021) E’ed exdel. Lo rende noto in un Tweet Castagnetti. «Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia...

chedisagio : È morto Franco Marini. Già segretario Cisl, segretario del Ppi e candidato de facto alla presidenza della Repubblic… - ilpost : È morto Franco Marini, ex presidente del Senato e ministro del Lavoro: aveva 87 anni - SkyTG24 : È morto di Covid Franco Marini, l'ex presidente del Senato aveva 87 anni - LiveSicilia : Covid, è morto Franco Marini: fu sindacalista e presidente del Senato - cornelliattilio : RT @La7tv: #omnibus E' morto Franco #Marini, sindacalista e politico. E' stato segretario generale della #CISL, presidente del Senato, mini… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Franco

...spento nella notte a Roma nella clinica Villa Mafalda dove era ricoverato da qualche giorno... L'esponente politico èper complicazioni legate al Covid. A inizio gennaio era risultato ...Carlo 'Cala' Cimentiieri pomeriggio sotto due metri di neve, in Alta Valle di Susa, domenica ... aveva rischiato di morire sul Gasherbrun VII, in Pakistan, quando aveva salvato la vita a...Lo rende noto con un tweet Castagnetti. Il cordoglio di Gentiloni: "La politica come passione, ci mancherà".E’ morto Franco Marini, ex ministro e già presidente del Senato nella legislatura 2006-2008, durante il governo guidato da Romano Prodi. Politico della Margherita prima che nascesse il Pd, è stato un ...