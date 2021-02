Morto Franco Marini | ex sindacalista e presidente del Senato

chedisagio : È morto Franco Marini. Già segretario Cisl, segretario del Ppi e candidato de facto alla presidenza della Repubblic… - SkyTG24 : È morto di Covid Franco Marini, l'ex presidente del Senato aveva 87 anni - LaStampa : Franco #Marini, ex presidente del Senato, politico e sindacalista, è morto la scorsa notte: era ricoverato da alcun… - Quotidianinet : Coronavirus. È morto Franco Marini, l'ex presidente del Senato - StocchiAntonio : RT @SkyTG24: È morto a 87 anni #FrancoMarini. Tra gli incarichi ricoperti quello di segretario generale della Cisl dal 1985 al 1991, e di p… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Franco

l'ex presidente del SenatoMarini. Ex segretario del Ppi e delle Cisl, candidato del centrosinistra alla Presidenza della Repubblica nel 2013, aveva 87 anni. Si è spento stanotte a Villa ...a causa del CovidMarini, sindacalista e politico di lungo corso. È stato segretario generale della Cisl ) dal 1985 al 1991, ministro del Lavoro del governo Andreotti VII, tra il 1991 e ...E' morto l'ex presidente del Senato Franco Marini. "La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti ...Ex presidente del Senato, ministro del Lavoro, segretario generale CISL e Segretario nazionale PPI. Aveva 87 anni e si era ammalato di Covid in gennaio, era stato da poco dimesso dall'ospedale de Lell ...