Morto Franco Marini, ex presidente del Senato. Era stato ricoverato per Covid (Di martedì 9 febbraio 2021) Lutto nel mondo della politica, è Morto Franco Marini, ex presidente del Senato e Segretario generale della CISL. È Morto Franco Marini, ex presidente del Senato. La notizia ha fatto in poco tempo il giro della rete e molti politici hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell'ex Segretario della Cisl. "La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. Ci mancherà Franco Marini. Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo", ha scritto su Twitter Paolo Gentiloni.

chedisagio : È morto Franco Marini. Già segretario Cisl, segretario del Ppi e candidato de facto alla presidenza della Repubblic… - ilpost : È morto Franco Marini, ex presidente del Senato e ministro del Lavoro: aveva 87 anni - SkyTG24 : È morto di Covid Franco Marini, l'ex presidente del Senato aveva 87 anni - IlFriuli : Politica in lutto, morto Franco #Marini. Aveva 87 anni e si era ammalato di Covid in gennaio. Era stato ministro de… - cesarebrogi1 : RT @SilviaCostaEU: È morto stanotte #Franco #Marini Un grande #dolore per un #uomo #coraggioso #saggio e #amico un #cattolico #democratico… -