(Di martedì 9 febbraio 2021) Èl’exdel. Aveva 87 anni.era risultato positivo al coronavirus, ed era stato conseguentemente ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti il 4 gennaio scorso. L’exre era stato infine dimesso e ora arriva la notizia della sua morte. L’addio della politica “La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. Ci mancherà. Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo“, ha scritto su Twitter Paolo Gentiloni. E ancora: “Ci mancherai“, scrive sempre su Twitter Debora Serracchiani del Pd. “Profonda tristezza per la ...

chedisagio : È morto Franco Marini. Già segretario Cisl, segretario del Ppi e candidato de facto alla presidenza della Repubblic… - ilpost : È morto Franco Marini, ex presidente del Senato e ministro del Lavoro: aveva 87 anni - SkyTG24 : È morto di Covid Franco Marini, l'ex presidente del Senato aveva 87 anni - LiveSicilia : Covid, è morto Franco Marini: fu sindacalista e presidente del Senato - cornelliattilio : RT @La7tv: #omnibus E' morto Franco #Marini, sindacalista e politico. E' stato segretario generale della #CISL, presidente del Senato, mini… -

E' morto l'ex presidente del Senato Franco Marini. "La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti ..." Ex presidente del Senato, ministro del Lavoro, segretario generale CISL e Segretario nazionale PPI. Aveva 87 anni e si era ammalato di Covid in gennaio, era stato da poco dimesso dall'ospedale de Lell ...