Morte Maradona | altri tre indagati saranno ascoltati dalla Procura di San Isidro

La Procura di San Isidro continua le indagini sulla Morte di Diego Armando Maradona, inserendo tra gli indagati per omicidio colposo anche lo psicologo Carlos Diaz, l'infermiera Dahiana Gisela Madrid e l'infermiere Ricardo Almiron. Come se non bastasse, anche la cuoca Romina Milagros Rodriguez, nota come "Monona", sarà riascoltata dagli inquirenti mercoledì. Gli stessi inquirenti che vogliono aprire i due cellulari di Maradona sequestrati nella perquisizione dopo la Morte: si attende in tal senso il via libera del giudice di garanzia. In più, si ha l'intenzione di ascoltare le persone che hanno messo piede nella casa di Maradona durante le sue ultime settimane di vita, al fine di avere un quadro della situazione quanto più ampio possibile.

